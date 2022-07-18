TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "öğrencilerin KYK kredi borçları silinsin" talebi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devlet, gençlerimize 'borcunuz falan yok, asıl biz size borçluyuz' diyerek KYK borçlarını silmelidir." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

40'tan fazla cezaevi önünden af çağrısı yaptığını dile getiren Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Sarıgül, o gece, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve en kanlı olayının yaşadığına dikkati çekti.

Türkiye'yi yönetenleri değiştirme hakkının sadece millete ait olduğunu, bunun yolunun da sandıktan geçtiğini belirten Sarıgül, "Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın, darbenin karşısındayız. Milli irade üstünde bir irade tanımıyoruz, tanımayacağız." diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi olarak KYK öğrenim kredisi borçlusu gençlerin sesini her mecrada ve her vesileyle dile getirdiklerini aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bugün inşallah bakanlar kurulunda binlerce gencimiz için önemli bir haberi bekliyoruz. KYK'de okuyan evlatlar Türkiye'nin geleceğidir. İnşallah yarın Türkiye Değişim Partisi iktidarında Kredi Yurtlar Kurumunun adını Öğrenci Ağırlama Merkezi olarak değiştireceğiz. Burada okuyan evlatların bir tanesi hakkıyla okuduğu zaman o borçların tamamını siler. Devlet, gençlerimize 'borcunuz falan yok, asıl biz size borçluyuz' diyerek KYK borçlarını silmelidir."

Mustafa Sarıgül, ABD Temsilciler Meclisinin, F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanmamak kaydıyla verilmesi yönündeki kararını da eleştirerek, "ABD, egemenlik haklarımızı hiçe sayacaksa alsın F-16'sını başına çalsın. Sakarya'da, Kocatepe'de Dumlupınar'da F-16'mız mı vardı? Kıbrıs'a çıkarma yaparken F-16'mız mı vardı?" ifadesini kullandı.