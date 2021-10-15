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Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

15.10.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan: "Tekerlekli Kızak Şampiyonası'ndan sonra inşallah Türkiye Kızak Şampiyonamızı Erzurum ve Sarıkamış'ta yaparak sezon faaliyetimize başlamış olacağız"

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonaya Erzurum'un yanı sıra Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan şampiyonanın ilk gününde Tekerlekli Kızak Milli Takımı gösteri yaptı.

Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, programda yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre faaliyetlerin askıya alındığını hatırlatarak, alınan tedbir ve oluşan koşullar neticesinde salgın sonrası ilk faaliyetlerini Erzurum'da yaptıklarını söyledi.

Kızak denilince akla Erzurum'un geldiğini anlatan Tekcan, "Tekerlekli Kızak Şampiyonası'ndan sonra inşallah Türkiye Kızak Şampiyonamızı Erzurum ve Sarıkamış'ta yaparak sezon faaliyetimize başlamış olacağız." dedi.

Bir süre önce Gaziantep'te karşılaştığı programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e federasyon çalışmaları, sporcular ve tesis kıtlığından bahsettiğini ifade eden Tekcan, şöyle konuştu:

"Sekmen başkanımız sağ olsun Gaziantep'teki kızak tesisinin aynısını Erzurum'da yapacağını söyledi. Şimdi Erzurum Konaklı'da uluslararası bazda dünyanın en iyi tesislerinden birisi yapılarak Türk sporuna kazandırılıyor. Burada nice uluslararası şampiyonalar yapılarak nice Türk sporcuları yetiştirilecek. Bu anlamda Başkanımız ve ekibine teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi kentin kış sporları merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi."

Tekcan, şampiyonaya katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de kentin kış sporları merkezi olduğunu belirtti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

- Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan: "Tekerlekli Kızak Şampiyonası'ndan sonra inşallah Türkiye Kızak Şampiyonamızı Erzurum ve Sarıkamış'ta yaparak sezon faaliyetimize başlamış olacağız"

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.
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