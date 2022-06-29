YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. "Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

29.06.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri sona erdi.

Kızılpınar Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında etkinliğin son gününde fotoğraf tutkunları, mor renkli tarlada en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar, lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, temsili lavanta hasadı, fotoğraf çekimi ve yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tekirdağ'ın lavantada adından söz ettirmeye başladığını ifade eden Hacıoğlu,"Bu sene etkinlikleri 3 farklı tarlada yaptık. Son gün etkinliklerimizi Çerkezköy ilçesinde yapıyoruz. Seneye inşallah bu etkinlikleri 5 güne yayarak farklı ilçelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Hafta içi ilgi güzel, özellikle hafta sonları tarlalara yüze yakın araç geliyor." dedi.

Lavanta tarlalarına her yerden ziyaretçinin geldiğini belirten Hacıoğlu, "Lavanta tarlaları foto safari açısından da destinasyon oluşturdu. Bu etkinlikleri yaparken yılda 1 milyon yerli ve yabancı turistin lavanta bahçelerine geleceğini söyledik. Lavanta için önümüzde 1 ay gibi bir süre daha var. Görsel şölen devam edecek." diye konuştu.

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:34
Öğle
13:19
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:44
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.