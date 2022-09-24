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Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

24.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları devam ediyor.

Adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en gözde yerlerden olduğunu söyledi.

Havanın durumuna göre uçuşların devam ettiğini belirten Aksoy, "Hafta sonları uçuş yapanların yarısından fazlası İstanbul'dan geliyor. Uçmakdere artık herkes tarafından bilinen bir yer haline geldi. Paraşüt tutkunu herkes gelip buranın tadını çıkarabilir." dedi.

İstanbul'dan gelen Selfinaz Ergün de Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.

Ergün, Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek "Uçuş için geldik. Bu güzelliğin tadını çıkaracağız. Burası gerçekten çok farklı güzelliğe sahip, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Uçmakdere paraşüt

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

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