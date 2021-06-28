YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

28.06.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 3 çocuk sahibi Karataş çiftinin düğün hayalini, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin gerçekleştirdi.

Kapaklı Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan ve 14 yıl önce evlenen Mehmet Selim ve Kadriye Karataş çiftine düğün yapmak için kolları sıvadı.

Belediye Başkanı Çetin'in talimatıyla düğün programı hazırlandı çifte de gelin ve damatlık alındı.

Atatürk Kültür Merkezindeki sembolik nikah sonrası oyun havaları eşliğinde düğün yapıldı. Belediye Başkanı Çetin de çifte oyunlarıyla eşlik etti.

Çetin, burada yaptığı konuşmada 14 yıl sonra eksik kalan mutluluğu tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi, çifte 3 çocuğuyla sağlıklı günler ve saadetler diledi.

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da kaçarak evlenen 3 çocuklu çift 14 yıl sonra gelin damat giydi

Tekirdağ'da kaçarak evlenen 3 çocuklu çift 14 yıl sonra gelin damat giydi

Tekirdağ'da kaçarak evlenen 3 çocuklu çift 14 yıl sonra gelin damat giydi

Tekirdağ'da kaçarak evlenen 3 çocuklu çift 14 yıl sonra gelin damat giydi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:33
Öğle
13:18
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:44

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazartesi

Elvan Eczanesi
Suleymanpasa
Hülya Eczanesi
Suleymanpasa
Şen Eczanesi
Suleymanpasa
Tunç Eczanesi
Suleymanpasa
İnan Eczanesi
Kapakli
İstasyon Eczanesi
Cerkezkoy
Kızılpınar Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.