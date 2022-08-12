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Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

12.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen ve "Karamel" adı verilen buzağı, sahibinin özenli bakımıyla 7,5 kilograma ulaştı.

Kavakçeşme Mahallesi'nde hayvancılık yapan Havva Gani'nin büyükbaş hayvanı bir buzağı dünyaya getirdi.

Buzağının yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğunu gören Gani, büyük şaşkınlık yaşadı. Yavruyu biberonla besleyen ve yanından ayırmayan Gani, hayvanın kısa sürede 7,5 kilograma ulaşmasını sağladı.

Gani, AA muhabirine, ahırda doğum başladığında buzağının çok küçük olduğunu anladığını söyledi.

"Karamel" doğduktan sonra arkasından başka yavruların da gelmesini beklediklerini anlatan Gani, "İlk başta buzağının cansız olduğunu ve başka buzağıların da doğabileceğini düşündük. Ancak tek buzağı doğdu. Bu minik buzağının yaşadığını gördük. İlk müdahalesini yaptıktan birkaç saat sonra ilk sütünü verdik." dedi.

Gani, veterineri arayıp "Karamel" hakkında görüştüklerini belirterek, "Veteriner hekime olayı anlattığımızda buzağının yaşama durumunun bizim bakımımızla ilgili olduğunu söyledi. Bakımında veya kendisinde bir sorun olursa yaşama durumunun sıkıntılı olacağını ifade etti. Fakat şu an dördüncü güne girdik ve hiçbir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.

Gani, günde 3 kez biberonla süt verdikleri buzağının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara buzağı karamel

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