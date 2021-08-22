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Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

22.08.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü 1000 polisin katılımıyla, 27 uygulama noktası ve 90 umuma açık yerde denetim gerçekleştirdi.

Kontrol noktalarında, şüpheli görülen şahıslar, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlar da kontrol edildi.

Ekipler, 7 bin 205 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, mekanlarda ve araçlardaki denetimlerde, 9 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekipleri tarafından da 1519 araç kontrol edildi, 4 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde kurallara uymayan 36 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden ve sokakta gezen H.Y'ye de işlem yapıldı.

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 43 kişi yakalandı
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Tekirdağ

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