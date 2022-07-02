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Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

02.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar fotoğraf tutkunlarının ilgisi çekiyor.

Ayçiçekleri, hava sıcaklığının ve yağışların istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçeklerini açtı.

Şehrin birçok köşesinde tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir renk kattı.

Özellikle gün doğumu ve batımında etkileyici bir güzellik sunan ayçiçeklerinin görüntüsü vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, lavantadan sonra ayçiçeklerinin de açmasıyla kentte renk cümbüşü yaşandığını söyledi.

Kentte her mevsimin birbirinden güzel yaşandığını anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Ayçiçekleri fotoğrafçılar için bulunmaz bir ortam. Kanola, lavanta şimdi de ayçiçeği insanlara hem huzur veriyor hem de ilimize ziyaretçi çekiyor. Kentimizin bu rengarenk görsel güzelliklerini görmek isteyen herkesi bekleriz. Ayçiçeği tarlalarının bu güzelliği yaklaşık 20 gün sürecek."

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ ayçiçeği tarla

Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:35
Öğle
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İkindi
17:18
Akşam
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Yatsı
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