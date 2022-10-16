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Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

16.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçıların 9 günlük zorunlu paydosu devam ediyor.

Denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar limanda ağlarını onarıp, teknelerinin bakımını yapıyor.

Balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşmeyi bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle mecburen limanda beklediğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız limanda ağ mesaisine devam ediyor. Poyrazın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Havanın normale dönmesiyle balıkçılar yeniden denize açılacak. Palamut avcılığı kaldığı yerden devam edecek. Palamudun ardından da çinekop, lüfer ve hamsi olmasını bekliyoruz. İnşallah balıkçılarımız için sezon bereketli devam eder." dedi

Balıkçı Önder Dedeler de zorunlu paydoslarının devam ettiğini anlatarak "Ağlarımızın bakımlarını neredeyse tamamladık. Teknelerimizin bakımları yapıldı. Artık havanın dinmesini bekleyeceğiz. Yeniden denizde nasibimizi aramaya başlayacağız." diye konuştu.

Öte yandan hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

Tekirdağ'da balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Tekirdağ paydos poyraz

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