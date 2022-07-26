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Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

26.07.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

İhbar üzerine kavgaya müdahale için giden bekçi Ogün Tayar silahla yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce 10, ardından 4 kişiyi daha gözaltına almıştı.

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:53
Öğle
13:22
İkindi
17:17
Akşam
20:40
Yatsı
22:20
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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