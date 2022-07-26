Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da bir bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

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