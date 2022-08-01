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Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

01.08.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
patlama yangın Tekirdağ Çerkezköy

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