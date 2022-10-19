YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

19.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NKÜ Biyosistem Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Göçmen: - "Ceviz ağaçlarına damla sulama yöntemini uyguluyoruz. Bitkinin su tüketimi, KC katsayılarını, su kullanım randımanını hesaplamış olacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünün bahçesinde oluşturulan demonstrasyon alanında damla sulama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) 2015 yılında enstitünün bahçesinde oluşturulan demonstrasyon alanında, cevizin meyve ağırlığı ve boyu, kabuk kalınlığı, iç ağırlığı gibi konularda analizler yapılıyor.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen "Trakya Bölgesi Koşullarında Farklı Sulama Suyu Uygulamalarının Chandler Çeşidi Ceviz Ağaçlarının Gelişim, Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi" projesi kapsamında 15 dekar alana dikilen ceviz ağaçları damla sulama sistemiyle sulandı.

Sulanan ağaçlar 2019 yılında 250 kilogram, ardından ağaçların büyümesine de bağlı olarak 2020'de 1800 kilogram, 2021'de 3 bin 200 kilogram ürün verdi.

Proje yürütücüsü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Göçmen, AA muhabirine, 2024 yılında sona erecek proje ile damla sulama sistemiyle sulanan ceviz ağaçları hakkında 9 yıllık dataya sahip olacaklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmada sulanan ceviz ağaçlarında sulanmayanlara göre verim artışı sağladıklarını aktaran Göçmen, "Ceviz ağaçlarına damla sulama yöntemini uyguluyoruz. Bitkinin su tüketimi, KC katsayılarını, su kullanım randımanını hesaplamış olacağız. Verimle ilgili ülkemizdeki sulama çalışmasına baktığımızda ilk veriler gelmiş olacak." diye konuştu.

Göçmen, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye genelinde ceviz ağacı sayısının 25 milyon seviyesine ulaştığını anlattı.

Cevizin beslenme ve diğer sektörlere ham madde sağlaması açısından önemine değinen Göçmen, şunları kaydetti:

"Ceviz, deformasyona uğrayan, kaybolup giden orman arazilerinde tesis edilen çok önemli bir bitki. Ekonomik ve katma değeri çok yüksek. Bölge çiftçisinin dikkatini çekmiştir. Son yıllarda ceviz alanları hızlı şekilde tesis edilmeye başlandı. Dünyaya baktığımızda Türkiye, ekim ve üretim açısından 4. sırada. Yeni aşılı çeşitlerin devreye girmesiyle ciddi artış yaşayabileceğimizi öngörüyoruz."

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

- NKÜ Biyosistem Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Göçmen: - "Ceviz ağaçlarına damla sulama yöntemini uyguluyoruz. Bitkinin su tüketimi, KC katsayılarını, su kullanım randımanını hesaplamış olacağız"

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Tekirdağ Tarım ve Orman Bakanlığı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
13:00
İkindi
16:01
Akşam
18:32
Yatsı
19:51
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.