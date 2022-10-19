Tekirdağ'da damlama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünün bahçesinde oluşturulan demonstrasyon alanında damla sulama sistemiyle sulanan ceviz ağaçlarının verimi araştırılıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) 2015 yılında enstitünün bahçesinde oluşturulan demonstrasyon alanında, cevizin meyve ağırlığı ve boyu, kabuk kalınlığı, iç ağırlığı gibi konularda analizler yapılıyor.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen "Trakya Bölgesi Koşullarında Farklı Sulama Suyu Uygulamalarının Chandler Çeşidi Ceviz Ağaçlarının Gelişim, Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi" projesi kapsamında 15 dekar alana dikilen ceviz ağaçları damla sulama sistemiyle sulandı.

Sulanan ağaçlar 2019 yılında 250 kilogram, ardından ağaçların büyümesine de bağlı olarak 2020'de 1800 kilogram, 2021'de 3 bin 200 kilogram ürün verdi.

Proje yürütücüsü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Göçmen, AA muhabirine, 2024 yılında sona erecek proje ile damla sulama sistemiyle sulanan ceviz ağaçları hakkında 9 yıllık dataya sahip olacaklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmada sulanan ceviz ağaçlarında sulanmayanlara göre verim artışı sağladıklarını aktaran Göçmen, "Ceviz ağaçlarına damla sulama yöntemini uyguluyoruz. Bitkinin su tüketimi, KC katsayılarını, su kullanım randımanını hesaplamış olacağız. Verimle ilgili ülkemizdeki sulama çalışmasına baktığımızda ilk veriler gelmiş olacak." diye konuştu.

Göçmen, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye genelinde ceviz ağacı sayısının 25 milyon seviyesine ulaştığını anlattı.

Cevizin beslenme ve diğer sektörlere ham madde sağlaması açısından önemine değinen Göçmen, şunları kaydetti:

"Ceviz, deformasyona uğrayan, kaybolup giden orman arazilerinde tesis edilen çok önemli bir bitki. Ekonomik ve katma değeri çok yüksek. Bölge çiftçisinin dikkatini çekmiştir. Son yıllarda ceviz alanları hızlı şekilde tesis edilmeye başlandı. Dünyaya baktığımızda Türkiye, ekim ve üretim açısından 4. sırada. Yeni aşılı çeşitlerin devreye girmesiyle ciddi artış yaşayabileceğimizi öngörüyoruz."