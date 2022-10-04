Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Bu sırada, diyaliz merkezi çalışanları da içerdeki hastaları tahliye ederek, araçlarla evlerine gönderdi.

Depodan dumanların yükseldiğini fark eden diğer görevliler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

- Yangın nedeniyle bazı hastalar tahliye edildi

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