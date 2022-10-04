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Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

04.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın nedeniyle bazı hastalar tahliye edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'ndeki bir diyaliz merkezinin deposunda temizlik yapan görevli yük taşımak maksatlı kullanılan el arabasının tekerleklerine dolaşan ipleri alkolle temizlemeye çalıştı.

Görevlinin alkole ateş yaklaştırması sonucu yangın çıktı ve alevler bir anda çevreye sıçrayarak büyüdü.

Depodan dumanların yükseldiğini fark eden diğer görevliler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta güvenlik tedbiri aldı.

Bu sırada, diyaliz merkezi çalışanları da içerdeki hastaları tahliye ederek, araçlarla evlerine gönderdi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

- Yangın nedeniyle bazı hastalar tahliye edildi

Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çorlu diyaliz

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