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Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

28.06.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emircan A. yönetimindeki 59 AAZ 634 plakalı kamyonet, Çayla Mahallesi girişinde yol kenarındaki elektrik direğine, ardından bir evin duvarına çarptı.

Kazada sürücü ve kamyonette bulunan Ş.Ç. A.B. ve Y.S. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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