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Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

09.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü kurslarına katılan 20 özel çocuk, görevli yüzme antrenörleriyle havuzda keyifli zaman geçiriyor.

Özel çocuklar, aldıkları yüzme eğitimiyle hem hayata tutunuyor hem de sosyalleşiyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocuklara çok iyi geldiğini söyledi.

Bulut, çocukları hayata bağlayacak bir aktivite yaptırmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Yüzme kursları yaz boyunca devam ediyor. Ailelerin ilgisi de güzel, çocuklarını getiriyorlar. Haftada iki üç gün kurslarımız oluyor. Farklı gruplarla günde 3 saat ders yapıyoruz. Kursa gelen özel çocukların burada geçirdiği zaman kendileri için çok faydalı oluyor." dedi.

Özel çocukların her zaman hayatın içinde olması gerektiğini belirten Bulut, "Yüzmenin özel çocuklara olumlu katkıları oluyor. Çocukların kendilerine özgüveni artıyor. Zamanla normal bireylere dönüşebiliyorlar. Aileler çocuklarını evde tutmasın. Yüzme ve herhangi bir spor olabilir çocuklarını götürsünler. Özel çocukların gelişimi için spor çok önemli." ifadelerini kullandı.

Oğlunu yüzmeye getiren Sebile Özkaya da özel çocukların suyla tanıştıktan sonra daha mutlu olduğunu dile getirerek, "Zihinsel engelli oğlumla birlikte yüzmeye geliyoruz. Yüzme oğluma iyi geliyor. Burada hem eğleniyor hem de stres atıyor. Bu imkanları ailelere sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

Tekirdağ'da "özel çocuklar" kulaç atarak engelleri aşıyor

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ yüzme

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