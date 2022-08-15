YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

15.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kumbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir ev ve 14 iş yerinde su baskınları yaşandı.

Bazı esnaf iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlerken bazı iş yerlerinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

İş yeri sahiplerinden İrfan Bilgiç, gazetecilere, su baskını esnasında hemen elektrik aksamlarını devre dışı bıraktıklarını söyledi.

Yaz sezonunda iş yerlerinde uyuduklarını anlatan Bilgiç, "Çoluk çocuk, kardeşlerimiz, hepimiz dükkandaydık. Su baskını nedeniyle bağrışmalar oldu. Sonra ilk gelen jandarma oldu. Kaldırımla cadde düz, o yüzden her yıl perişan oluyoruz. 20 yıldır aynı şeyi çekiyoruz, en ufak yağmurda su olduğu gibi içeride. Yetkililere, TESKİ'ye sesleniyoruz, bir çaresi var ama yapmıyorlar." dedi.

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şarköy sağanak

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:12
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:17
Yatsı
21:47
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.