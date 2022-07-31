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Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

31.07.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Havanın 29, nemin yüzde 73, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

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Tekirdağ sicak

Tekirdağ Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:58
Öğle
13:21
İkindi
17:16
Akşam
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