Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden bekçilerden birisi açılan ateş sonucu yaralandı.

Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz