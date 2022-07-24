TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden bekçilerden birisi açılan ateş sonucu yaralandı.
Yaralanan bekçi O.T. (26) ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bekçinin tedavisi devam ediyor.
Polisler, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra, olay yerinde inceleme yapıldı.
Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, olayın ardından hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı
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