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Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

05.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mecit Ö. idaresindeki inşaat demiri yüklü 59 ADN 457 tırla karşı yönden gelen Orhan Köz yönetimindeki 35 AZH 425 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi Toytepe mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Köz'ün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı tır sürücüsü Mecit Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köz'ün cenazesi morga götürüldü.

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Marmaraereğlisi trafik

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