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Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

03.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da vatandaşlar ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı olan lavanta tarlaları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Lavantanın mor tonlarını fon yapan ziyaretçiler, en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor. Ziyaretçiler, tarlalarda oluşturulan farklı dekorlarda fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kentin yanı sıra İstanbul ve yakın illerden ziyaretçilerin lavanta tarlalarını ziyaret etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Lavantanın eşsiz güzelliğinin 2 hafta daha sürmesini beklediklerini ifade eden Hacıoğlu,"Özellikle hafta sonları lavanta tarlalarında yoğunluk yaşanıyor. Stresten uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, doğanın sunduğu bu güzelliğe geliyor. Gelenler çok güzel fotoğraf kareleriyle ve mutlu şekilde buradan ayrılıyor. Tekirdağ'ın bu güzelliklerini herkes gelip görmeli." dedi.

Ailesiyle tarlaya gelen Hasan Bedel de lavantanın insana huzur verdiğini dile getirerek, "Salgından dolayı herkes iyice sıkıldı. Ben de eşim ve çocuklarımla buraya keyif almaya geldim. Fotoğraf çektirip bu güzellikleri ölümsüzleştirdik. Burası insanın stresini alıyor." diye konuştu.

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları fotoğrafseverleri ağırlıyor
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