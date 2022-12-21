Teklifi duyanlar inanamadı, hikayesi şaşkına çevirdi! Galatasaray'a Sacha Boey için servet önerdiler

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki başarılı oyuncu Sacha Boey'in bu sezon gösterdiği performans, Galatasaray yönetiminin yüzünü güldürüyor. Takıma katkısıyla alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Fransız oyuncu için Avrupa devleri adeta sıraya girerken, İngiltere Premier Lig devi Liverpool ve Crystal Palace'ın yanı sıra Fransız ekibi Lyon Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sezon başında takımdan gönderileceği yönünde haberler çıkan Boey yaşanan sağ bek eksikliği nedeniyle kadroya girmesinin ardından formayı kimseye vermedi. Gösterdiği performansla adeta küllerinden yeniden doğan Fransız sağ bek için ülkesinin basınından flaş bir iddia geldi.
Jeunes Footeux'te yer alan bilgiye göre, Lyon forması giyen Malo Gusto'yu başta Real Madrid olmak üzere birçok kulübün takip ettiği belirtilirken, Fransız ekibi Gusto'nun alternatifi olarak Sacha Boey'i belirlediği kaydedildi.
İngiliz basınından Liverpool Echo'nun haberine göre ise; Liverpool, Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. İngiliz devinin bu transferde en büyük rakibi ise Crystal Palace...
Palace'ın Fransız oyuncu için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Oyuncu ile daha önce Frankfurt ile Wolfsburg'un da ilgilendiği yazılmıştı.
2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Sacha Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.