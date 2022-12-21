SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Teklifi duyanlar inanamadı, hikayesi şaşkına çevirdi! Galatasaray'a Sacha Boey için servet önerdiler

Teklifi duyanlar inanamadı, hikayesi şaşkına çevirdi! Galatasaray'a Sacha Boey için servet önerdiler

21.12.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken, bazı isimler için kulübe adeta teklif yağıyor. Bu isimlerden biri olan ve sezon başında takımdan gönderilmesi planlanan Sacha Boey için de İngiltere'den servet gibi bir teklif geldi. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki başarılı oyuncu Sacha Boey'in bu sezon gösterdiği performans, Galatasaray yönetiminin yüzünü güldürüyor. Takıma katkısıyla alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Fransız oyuncu için Avrupa devleri adeta sıraya girerken, İngiltere Premier Lig devi Liverpool ve Crystal Palace'ın yanı sıra Fransız ekibi Lyon Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

KÜLLERİNDEN DOĞDU 

KÜLLERİNDEN DOĞDU 

Sezon başında takımdan gönderileceği yönünde haberler çıkan Boey yaşanan sağ bek eksikliği nedeniyle kadroya girmesinin ardından formayı kimseye vermedi. Gösterdiği performansla adeta küllerinden yeniden doğan Fransız sağ bek için ülkesinin basınından flaş bir iddia geldi.

DEVLER PEŞİNDE

DEVLER PEŞİNDE

 Jeunes Footeux'te yer alan bilgiye göre, Lyon forması giyen Malo Gusto'yu başta Real Madrid olmak üzere birçok kulübün takip ettiği belirtilirken, Fransız ekibi Gusto'nun alternatifi olarak Sacha Boey'i belirlediği kaydedildi.

SERVET GİBİ TEKLİF 

SERVET GİBİ TEKLİF 

İngiliz basınından Liverpool Echo'nun haberine göre ise; Liverpool, Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. İngiliz devinin bu transferde en büyük rakibi ise Crystal Palace...

Palace'ın Fransız oyuncu için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Oyuncu ile daha önce Frankfurt ile Wolfsburg'un da ilgilendiği yazılmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR 

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR 

2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Sacha Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Sacha Boey son dakika galatasaray Şampiyonluk yaşında sezon erden iyet 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

Çırılçıplak soyunan kadın taraftarların son hali ortaya çıktı

Çırılçıplak soyunan kadın taraftarların son hali ortaya çıktı

Icardi'nin boşluğunu gol makinesi dolduracak...

Icardi'nin boşluğunu gol makinesi dolduracak...

2. Lig takımı, Süper Lig ekibini farka boğdu!

2. Lig takımı, Süper Lig ekibini farka boğdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.