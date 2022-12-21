Teklifi duyanlar inanamadı, hikayesi şaşkına çevirdi! Galatasaray'a Sacha Boey için servet önerdiler

DEVLER PEŞİNDE

Jeunes Footeux'te yer alan bilgiye göre, Lyon forması giyen Malo Gusto'yu başta Real Madrid olmak üzere birçok kulübün takip ettiği belirtilirken, Fransız ekibi Gusto'nun alternatifi olarak Sacha Boey'i belirlediği kaydedildi.