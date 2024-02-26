Tekne skandalından sonra gözlerden uzaktı... Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı!

Öz yeğeniyle teknede müstehcen görüntüleri çok konuşulmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı.
Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, yaşanan sklandalın ardından uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
14 yıllık evliliği tek celsede biten ünlü isim, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ve hiçbir projede de yer almadı.
Başoğlu, son olarak sosyal medya paylaşımıylarıyla gündeme geldi. Paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Başoğlu, son olarak Instagram hesabından şapkalı bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin son hali dikkat çekti.
Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm” demişti.