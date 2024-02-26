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  4. Tekne skandalından sonra gözlerden uzaktı... Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı!

Tekne skandalından sonra gözlerden uzaktı... Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.02.2024 12:35
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Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve bu olay büyük tepki çekmişti. Skandal görüntülerin ardından 14 yıllık evliliği tek celsede biten Başoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ünlü ismin son hali sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Öz yeğeniyle teknede müstehcen görüntüleri çok konuşulmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı.

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SON HALİ ŞAŞIRTTI

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, yaşanan sklandalın ardından uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

14 yıllık evliliği tek celsede biten ünlü isim, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ve hiçbir projede de yer almadı.

Başoğlu, son olarak sosyal medya paylaşımıylarıyla gündeme geldi. Paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başoğlu, son olarak Instagram hesabından şapkalı bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin son hali dikkat çekti.

Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Başoğlu sosyal medya
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