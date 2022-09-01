TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in ilk defa düzenlediği TEKNOFEST Girişim Programı birinci dönem mezunlarının Girişim Gösteri Günü programı başladı.

TEKNOFEST KARADENİZ'in üçüncü gününde T3 Girişim Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gürbüz, T3 Girişim Merkezi projeleri ile TEKNOFEST Girişim Programı'nın hayata geçme nedenini anlattı.

TEKNOFEST Girişim Programı'nın finalist olmuş yarışmacılara yönelik başlattıkları bir program olduğunu belirten Gürbüz, "Bu program sayesinde pek çok girişimci arkadaşımız buradalar. TEKNOFEST'in bizi en çok memnun eden şeylerinden bir tanesi, yıldan yıla gelişmesi. İnsana yatırım yaptığımız zaman aslında her şekilde bunun geri dönüşünü alabiliyoruz. 2018'de başladığımızda aslında bu kadar büyüyeceğini de öngörmeden başladığımız bir serüvendi TEKNOFEST. 14 yarışmamız vardı, şu an 40 yarışmamız var. Başvuran takım sayısı 4 binlerdeyken bugün 150 binin üzerinde takım var." dedi.

TEKNOFEST serüveninde öncelikle takım olması gerektiğine işaret eden Gürbüz bütün başarının altında takım çalışmasının yattığını vurguladı.

"Hep söylediğimiz bir şey var. TEKNOFEST'te istiyoruz ki pop starlar değil, sahnelere teknoloji takımları çıksın. O yüzden TEKNOFEST sahnesini hep Tarkan sahnesi gibi yapıyoruz." diyen Gürbüz şöyle konuştu:

"En iyi, en güzel sahnede TEKNOFEST'te takımlarımız Cumhurbaşkanı'mızın elinden ödüllerini alsınlar istiyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz. Sonrasında takımlar başka bir yarışmaya katılabiliyorlar ürünlerini iyileştirerek. Geliştirdikleri şeyler için patent alabiliyorlar veya girişim kurabiliyorlar. Bu takımların ürettikleri şeylerin çoğu, girişime dönüştürülebilecek projeler. Biz burada girişime dönüştürülebilecek şirket kurmayı daha da öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yüzde 67'lik oranda TEKNOFEST sonrasında projeler devam ediyor."

Etkinlikte, 2018'den bu yana yarışmalarda finalist olan ve çalışmalarını girişime dönüştürmüş ekipler için hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı birinci dönem mezunları, proje ve tecrübelerini aktardı.

Gün boyu sürecek etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış konuşması yapacak.