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TEKNOFEST KARADENİZ başladı

30.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

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Ilkadim
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