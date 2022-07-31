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TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

31.07.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Umudumuz gençler, yarınımız gençler' lafını çok işitiyoruz, çok ortamda söyleniyor. Ama onun hayata geçtiği yer buralar, bu tür faaliyetler"

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin üçüncü ve son gününde, kapanış programı yapıldı.

Program kapsamında yarışmaların ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu heyecanın bütün Türkiye'yi sararak devam edeceğini söyledi.

"Umudumuz gençler, yarınımız gençler" lafını çok işittiklerini, çok ortamda söylendiğini belirten Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama onun hayata geçtiği yer buralar, bu tür faaliyetler. Tabii ki festival günlerinden ibaret değil TEKNOFEST, bir dizi yıl içi çabayla beraber gerçekleşiyor. Bu çabada sizler büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle takımdaşlık ruhu oluşturarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii burada yarışmalardan bahsediyoruz ama yarışmalarda derece tabii ki bir şey ama yarışmaya katılmak, oradaki tecrübe çok anlam ifade ediyor ve bu anlamı ömür boyu hayat boyu hatırlayacaksınız. Hatırlamakla da kalmayacaksınız, inşallah ilerideki büyük başarılarınızın ilk adımları, ilk filizleri bunlar olacak diyoruz."

Demir, festivale katılma merakı gösteren, hatta niyetlenip de katılamayan kim varsa çok değerli bu gayretleri için teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, "Karma Sürü Simülasyon Yarışması", "Sürü Robotlar Yarışması", "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması", "Jet Motor Tasarım Yarışması", "Akıllı Ulaşım Yarışması", "Tarım Teknolojileri Yarışması" ve "Tarımsal İKA Yarışması"nda başarı elde eden takımlara ödülleri verildi.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile diğer ilgililerce takımlara takdim edildi.

- Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ordu semalarında gösteri sundu.

Altınordu ilçesi sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplanan vatandaşlar, yapılan gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti, alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları, konser etkinliğiyle sona erecek.

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Umudumuz gençler, yarınımız gençler' lafını çok işitiyoruz, çok ortamda söyleniyor. Ama onun hayata geçtiği yer buralar, bu tür faaliyetler"

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu Yarışmaları ödül töreni düzenlendi

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