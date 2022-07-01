YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

01.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

SİNOP (AA) - TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı, Sinop'ta başladı.

Atatürk Spor Salonu bahçesinde düzenlenen yarışlara farklı illerden 32 lisanslı sporcu katılıyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı yarışlar, üç etap ve büyük final yarışından oluşuyor.

İlk etabı Kastamonu'da düzenlenen yarışların ikinci etabı Sinop, son etabı ise Artvin'de gerçekleştirilecek.

Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu, TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Ayrıca final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Drone Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

Yarışların Sinop'ta yapılan birinci gün etkinlikleri, gösteri uçuşuyla son buldu.

Dereceye girecek sporcular, 2 ve 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek yarışmalar sonunda belirlenecek.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:56
Sabah
05:00
Öğle
12:48
İkindi
16:50
Akşam
20:26
Yatsı
22:21

Sinop Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yeni Gerze Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.