Ayrıca final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Drone Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

Atatürk Spor Salonu bahçesinde düzenlenen yarışlara farklı illerden 32 lisanslı sporcu katılıyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı yarışlar, üç etap ve büyük final yarışından oluşuyor.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

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