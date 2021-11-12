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Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

12.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da falezlerde mahsur kalan yaralı kadın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı - Kadının başından hiç ayrılmayan işçi Sabri Altınışık: - "Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmak. Mutluyum"

Antalya'da falezlerden düşmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan kadın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden alındı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez 3 Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yardım isteyen bir kadın sesi duydu.

Parkta görev yapan temizlik işçisi Sabri Altınışık (48), 25 metre yüksekliğindeki sarp bölgede bulunan ve üşüdüğünü söyleyen kadının yanına kayalıklardan güçlükle inerek montunu verdi.

İsminin Nilüfer Gümüş olduğunu söyleyen kadının başından ayrılmayan Altınışık, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerine de falezlere nereden ineceklerini tarif etti.

Falezlere inen itfaiye eri Altınışık'ın da yardımıyla yaralı kadını sedyeye aldı.

İpe bağlanan sedyeyi parktaki vatandaşlar itfaiye erlerinin yönlendirmesiyle yukarıya çekti. Yaralı kadın, itfaiye eri ve temizlik işçisi tarafından yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının ambulansa taşınmasına kadar eşlik eden Altınışık, hiç düşünmeden yaralının yardımına koştuğunu söyledi.

Kadına hemen üşümesin diye montunu verdiğini anlatan Altınışık, "2,5 saat başından ayrılmadım. İtfaiyeciler gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Ama kırıkları olabileceğini düşündüğüm için taşımadım. Kendi işimi bıraktım ama iş önemli değil. İşi her zaman yaparız. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmak. Mutluyum." diye konuştu.

Kadını gören vatandaşlardan Serhat Ürek, temizlik işçisi Altınışık'ın tehlikeyi de göze alarak kayalıklardan indiğini dile getirdi.

Polis ve itfaiye gelmeden kadına ilk müdahaleyi Altınışık'ın yaptığını aktaran Ürek, "Temizlik işçisi büyük bir fedakarlık yaptı. Allah razı olsun." dedi.

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

- Antalya'da falezlerde mahsur kalan yaralı kadın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı - Kadının başından hiç ayrılmayan işçi Sabri Altınışık: - "Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmak. M

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı

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