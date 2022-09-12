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Tepkiler çığ gibi! Ne yaptın Ahmet Çakar...

12.09.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray karşılaşmadan 3-2 üstünlükle ayrılmayı başarırken 1-0 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar'da beraberlik golünü ayarak perdeyi açan Bafetimbi Gomis, taraftarın yüzünü güldürürken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 6. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Galatasaray olurken geriden gelen Sarı-Kırmızılılar gol perdesini Bafetimbi Gomis ile açtı.

"BU LİGE FAZLASIN"

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Golcü oyuncunun kaydettiği beraberlik golü sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Çakar Gomis'in gol attıktan sonra yaptığı klasikleşen aslan yürüyüşü esnasından kalçasına zoom yapılmış bir kare paylaşarak, "Sen bu lige fazlasın oğlum" notunu düştü.

"UTAN MIYOR MUSUN?"

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Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı birçok kullanıcının tepkisine neden olurken, "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun?" şeklindeki yorumlar da dikkat çekti.

POIPOK

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KASIMPAŞA-GALATASARAY

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