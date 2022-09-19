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  4. Terminatör! Kim Min-Jae maçın sonunda ne yaptın öyle...

Terminatör! Kim Min-Jae maçın sonunda ne yaptın öyle...

19.09.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Napoli, Milan'ı deplasmanda 2-1 yendi. Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min-Jae hayatı bir kurtarış yaparak takımına 3 puanı kazandırdı.

Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde şampiyonluk için mücadele eden iki takım kozlarını paylaştı.İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısına konuk ekip golle başladı. Napoli, 55. dakikada Matteo Politano’nun penaltıdan attığı golle maçta öne geçti. 69. dakikada Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, mücadeleye eşitliği getiren golü attı. Konuk takım, 78. dakikada Giovanni Simeone ile bir gol daha bularak karşılaşmada yeniden üstün duruma geçti.

NAPOLI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

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Başka gol olmayınca Napoli, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Milan’ı kendi sahasında yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Napoli, puanını 17 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü. Milan ise bu sezonki ilk yenilgisini kendi seyircisi önünde aldı. Kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 14 puanla 5. sırada yer aldı.

KIM MIN-JAE'DEN HAYATİ MÜDAHALE

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Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min-Jae, maçın 96. dakikasında inanılmaz bir müdahale yaparak takımına 3 puanı kazandırdı. O anlarda efsane isim Maldini bile şaşırdı.

KIM MIN-JAE FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe kim min-jae napoli
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