Terminatör! Kim Min-Jae maçın sonunda ne yaptın öyle...

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde şampiyonluk için mücadele eden iki takım kozlarını paylaştı.İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısına konuk ekip golle başladı. Napoli, 55. dakikada Matteo Politano’nun penaltıdan attığı golle maçta öne geçti. 69. dakikada Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, mücadeleye eşitliği getiren golü attı. Konuk takım, 78. dakikada Giovanni Simeone ile bir gol daha bularak karşılaşmada yeniden üstün duruma geçti.

NAPOLI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Başka gol olmayınca Napoli, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Milan’ı kendi sahasında yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Napoli, puanını 17 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü. Milan ise bu sezonki ilk yenilgisini kendi seyircisi önünde aldı. Kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 14 puanla 5. sırada yer aldı.

KIM MIN-JAE'DEN HAYATİ MÜDAHALE

Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min-Jae, maçın 96. dakikasında inanılmaz bir müdahale yaparak takımına 3 puanı kazandırdı. O anlarda efsane isim Maldini bile şaşırdı.