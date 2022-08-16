Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı

GAZİANTEP (AA) - Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı.
Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.
Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.
- Yerleşim dışındaki alana 4 havan mermisi düştü - Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir"
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