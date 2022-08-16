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Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

16.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Salih Ayhan: - "Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı" - "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Vali Ayhan, AA muhabirine, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."

Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin." diye konuştu.

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

- Vali Salih Ayhan: - "Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı" - "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim"

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

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şehit Şanlıurfa terör saldırısı Salih Ayhan

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