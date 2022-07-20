YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

20.07.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız." dedi.

Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.

Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Pandemi sürecinde gördünüz fiyatlar nasıl arttı. Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Artık sistem değişti, evde herkesin elinde akıllı telefon en yakın noktadan ihtiyacını çağırıyor." diye konuştu.

Esnafın yeni nesil alışveriş sistemine ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:

"Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız. Esnafın hizmetlerinin bu kanallarla telafi edilmesi mümkün oluyorsa biz de o yenilikleri iş yerlerimizde uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için yazılım programları hazırlanıyor. Yeni nesil esnaflık bundan sonraki süreçte elektronik ortamda da bu hizmetleri verecek. Evimizde bozulan musluğun tamiri için tamirciyi o vasıtayla çağıracağız."

Palandöken, esnaf odalarındaki meslek kuruluşlarını ziyaret etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:33
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:30
Yatsı
22:13
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.