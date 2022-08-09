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TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı:

09.08.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli ekipler çıktı. İnternet üzerinden satış çıkıyor. Bunlara entegre olmak lazım"

KİLİS (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijitalleşmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmasında, esnafın zamlardan yakındığını söyledi.

Zincir marketleri eleştiren Palandöken, esnafın bu markalarla adil rekabet edebilmesi için yasal düzenleme getirilmesini istedi.

Palandöken, haksız rekabetin dışında esnafın sosyal güvenlik açısından da sıkıntılarının olduğunu ifade etti.

Borçların üst üste geldiğini, esnafın bunu ödemekte zorlandığını anlatan Palandöken, esnafın bir nefes kredisine ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Esnafın dijital dünyaya ayak uydurması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli ekipler çıktı. İnternet üzerinden satış çıkıyor. Bunlara entegre olmak lazım. Esnaf ve sanatkar mutlaka bu siteme ayak uydurması lazım. Biz bu konuda TESK olarak önemli gelişme sağladık. Bu sistem içerisinde dijital dünyada yeni nesil esnafın yetişmesini sağlayacağız."

Ziyarette, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Palandöken'e hediye takdim etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı:

- "Rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli ekipler çıktı. İnternet üzerinden satış çıkıyor. Bunlara entegre olmak lazım"

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnafa dijitalleşme çağrısı

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