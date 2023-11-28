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TFF Fair Play Ödülleri'nin Ekim 2023 Dönemi sahipleri belirlendi! Muslera ile Rosier arasında yaşanan pozisyon tarihe geçti

28.11.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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TFF Fair Play Ödülleri'nin Ekim 2023 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun sporun vazgeçilmez unsuru olan Fair Play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Ekim 2023 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

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EN CENTİLMEN TEKNİK DİREKTÖR: NURİ ŞAHİN (BİTEXEN ANTALYASPOR)

EN CENTİLMEN TEKNİK DİREKTÖR: NURİ ŞAHİN (BİTEXEN ANTALYASPOR)
Gerekçe: Başarılı futbolculuk kariyerini noktalayıp teknik direktör olarak görevine başladığından bu yana, maç önü ve maç sonu konuşmalarında, skordan bağımsız şekilde yaptığı sportmenliğe uygun açıklamaları, futbolun diğer paydaşlarına karşı saygılı ve örnek yaklaşımlarından dolayı bu ödüle layık görülmüştür. Ayrıca, futbol sezonu dışında tatil aylarını da sosyal sorumluk projelerine ayıran örnek bir kişiliği olduğu oy verenler tarafından gerekçelere eklenmiştir.

EN CENTİLMEN TARAFTAR: GALATASARAY TARAFTARI

EN CENTİLMEN TARAFTAR: GALATASARAY TARAFTARI
Gerekçe: 21 Ekim 2023 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde, stadı dolduran taraftarların neredeyse tamamının katılımı ile gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 dakika süren 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alınmıştır. Galatasaray taraftarı; yaptıkları koreografiyi maça yönelik değil, kapsayıcı bir içerikle Cumhuriyetin 100. yılına ayırmaları, tribünlerdeki deplasman taraftarları olan Beşiktaş taraftarları dahil olmak üzere herkesin alkışını almaları ve bu özel günde stattaki ve ekran başındaki herkesi birleştiren bu organizasyonları sebebiyle kurul üyelerinin oy birliği ile bu ödüle layık bulunmuştur.

EN CENTİLMEN FUTBOLCU: FERNANDO MUSLERA (GALATASARAY)

EN CENTİLMEN FUTBOLCU: FERNANDO MUSLERA (GALATASARAY)
Gerekçe: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde, rakip futbolcu Valentin Rosier'i korumak adına kendi sakatlanma riskini göze alıp verdiği anlık kararla müdahale ederek, Rosier'in direğe çarpmasını engelleyerek olası büyük bir yaralanmanın önüne geçen Fernando Muslera, Fair Play adına örnek teşkil eden bu hareketi ile "En Centilmen Futbolcu" ödülüne layık görülmüştür.

EN CENTİLMEN YÖNETİCİ: FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

EN CENTİLMEN YÖNETİCİ: FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU
Gerekçe: Deprem felaketinden en çok etkilenen kulüplerimizden Hatayspor takımının 'Evinize Hoş Geldiniz Hatayspor" pankartıyla karşılanması, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü vesilesiyle yıllarca kulüplerine destek veren, 2013 ve 2020 yıllarında aramızdan ayrılan İhsan ve Mümtaz çifti için maç öncesinde onların maketleriyle tribünlerinin koltuklarını doldurmaları, Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamalarında 81 şehir ve Kıbrıs'tan Kadıköy'e toprak getirilmesi gibi farkındalık yaratan, sosyal ve toplumsal değerlerimize sahip çıkan, futbolumuza değer katan sosyal organizasyonlara ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önem ve destek için Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu bu ödüle layık görülmüştür. Diğer taraftan; 31 Ekim 2023 tarihinde Çorum'da Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartı ile çıkan Kadın A Millî takımımız, ev sahibi olarak maçtan önce rakibine çiçek vererek karşılaması ve birlikte ortak takım fotoğrafı çektirerek futbol kardeşliği adına güzel bir görüntü sergilemesi sebebiyle Kurul tarafından ayrıca takdir edilmiştir.
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Hatayspor Nuri Şahin fair play fenerbahçe galatasaray muslera rosier tff türkiye futbol federasyonu
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