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  4. TFF'nin Süper Kupa maçının tarihini açıklamasının ardından ilginç bir detay ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finale yükselirse iş karışacak...

TFF'nin Süper Kupa maçının tarihini açıklamasının ardından ilginç bir detay ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finale yükselirse iş karışacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 18:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kozlarını paylaşacağı 2023 Turkcell Süper Kupa Şanlıurfa’da oynanacak. Maçın oynanacağı tarihin de açıklanmasının ardından sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00’de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacaktır" denildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY ÇEYREK FİNAL OYNARSA...

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa’da çeyrek finale yükselirse, 11 Nisan’da çeyrek final ilk maçlarını oynayacaklar. Süper Kupa ise 7’sinde oynanacak. Bu sıkışık takvimin oluşma ihtimali iki takımın taraftarlarını da kızdırdı.

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