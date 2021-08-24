The Walking Dead 11. sezon tarihi açıklandı mı? The Walking Dead yeni sezon ne zaman?

Gözler 2010'dan beri yayınlanan, korku türünde en çok izlenen dizilerin arasında olan The Walking Dead serisinin yeni sezonunda. Geniş kitlelere ulaşan ve yıllarca ekranlarda olan dizi The Walking Dead, final sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 11. sezonuna ait görseller yayınlandı. İşte detaylar...

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan The Walking Dead, zamanla popülerliğini yitirse de hala hatırı sayılır bir seyirci kitlesine sahip.