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The Walking Dead 11. sezon tarihi açıklandı mı? The Walking Dead yeni sezon ne zaman?

24.08.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en çok izlenen dizilerden biri olan The Walking Dead serisinin yeni sezonu, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. İnsanların ölüm sonrası zombiye dönüştüğü ve zombilerin sayısının giderek arttığı süreçte hem zombilerle hem de düşmanlarla savaşarak hayatta kalma mücadelesi veren grubun hikayesi, geniş kitleler tarafından yıllarca yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

Gözler 2010'dan beri yayınlanan, korku türünde en çok izlenen dizilerin arasında olan The Walking Dead serisinin yeni sezonunda. Geniş kitlelere ulaşan ve yıllarca ekranlarda olan dizi The Walking Dead, final sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 11. sezonuna ait görseller yayınlandı. İşte detaylar...

THE WALKİNG DEAD YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan The Walking Dead, zamanla popülerliğini yitirse de hala hatırı sayılır bir seyirci kitlesine sahip.
Hala oldukça fazla seyirci kitlesine sahip olan The Walking Dead'in 11 sezonundan resimler, seyirciler için paylaşıldı.
Paylaşılan yeni görseller ile yeni sezonda hangi karakterlerin ön planda olacağı anlaşılıyor. Aynı zamanda yeni sezondan kritik bölümlerin ipucu veriliyor.

THE WAALKİNG DEAD 11. SEZON NE ZAMAN?

THE WAALKİNG DEAD 11. SEZON NE ZAMAN?
Dizinin 11. sezonunun ilk 8 bölümü ile 22 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi. 8 bölümden sonra sevilen diziye kısa bir ara verileceği öngörülüyor. The Walking Dead'in finali 2022'de yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix The Walking Dead dizisi
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