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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de ziyaretlerde bulundu

03.09.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de ziyaretlerde bulundu

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 90'ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılışı için geldiği kentte ziyaretlerde bulundu.

Bakan Muş, İzmir Ticaret Odasındaki Özel Meclis Toplantısı'nın ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Muş, Valiliğine geldi. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Muş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de toplantı gerçekleştirdi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına gelen Bakan Muş'u burada İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, il yönetimi ve partililer karşıladı.

Buradan da Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne gelen Muş yetkililerden bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Muş, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne ait botla İzmir Alsancak Limanı'nda denizden incelemelerde bulundu.

Fuar açılışı öncesinde son olarak Ege Serbest Bölgesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Muş, serbest bölgedeki bir firmaya da ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde Muş'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Necip Nasır, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de

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