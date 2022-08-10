YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

10.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Muş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Kayseri'de Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın bir dönem dericilik yaptığı ve esnafı teşkilatlandırdığı Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Bakan Muş'a, geçmişte kullanılan bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, ayakkabıcılık, urgancılık ve halıcılık olmak üzere 12 zanaata ait araç ve gereçler bulunan müze hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kayseri OSB'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret eden Bakan Muş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak ürünleri inceledi.

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:47
Yatsı
21:15
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.