Cenaze törenine, Bakan Mehmet Muş, Vali İsmail Ustaoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

Ticaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildi

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