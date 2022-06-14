Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 49 safkan Arap koşu tayını ihaleyle 8 milyon 466 bin liraya sattı.
Açık artırma usulüyle yapılan ihalede taylar, 40 ile 800 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu.
İhalenin en pahalısı, Murat Kaya tarafından 800 bin liraya alınan "Balkı Tay" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Taylardan "Koçakalp" 500 bin, "Eyyamı Bahur" ise 360 bin liraya alıcı buldu.
TİGEM, 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde etti. İhalede 11 tay ise satılmadı.
TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, ihale sonrası yaptığı açıklamada, en yüksek tayın 800 bin liraya alıcı bulduğunu belirterek, "Oldukça iyi bir satış oldu. Sahadaki başarıların satışlarda da görüldüğünü hep birlikte gözlemlemiş olduk." dedi.
TİGEM 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde etti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz