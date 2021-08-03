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Tiramisu tarifi ve malzemeleri neler? Tiramisu nasıl yapılır?

03.08.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de bu akşam Tiramisu için yarışıldı. Yeni bölümde yapılan tarif sonrası izleyiciler Tiramisu'nun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki Tiramisu tarifi ve malzemeleri neler? Tiramisu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde final turu gerçekleşti. Sevilen programda bu akşam Tiramisu için yarışıldı. İzleyiciler pandispanya kekinin de kullanıldığı tatlının tarifini araştırmaya koyuldu. Peki Tiramisu tarifi ve malzemeleri neler?

Tiramisu nasıl yapılır?

MasterChef 2021 yeni bölümünde bugün Tiramusu için yarışıldı. Yeni bölüm sonrası Tiramusu tarifi de merak edilmeye başlandı.

Tiramisu malzemeleri neler?

Tiramisu malzemeleri neler?
1 adet hazır pandispanya keki Muhallebisi için; 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu) 1 adet yumurta 2.5 su bardağı süt 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu) 200 gram labne peyniri (1 paket)
Islatmak için; 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su 3’ü bir arada hazır kahve Üzeri için; Kakao

Tiramisu tarifi...

Tiramisu tarifi...
İlk olarak muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirmelisiniz. Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika kadar bekleyin ve ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene dek çırpın. Bir yandan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlayın ve hafif soğuması bekleyin. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatın.
Ardından üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatın. Kalan krema pastanın üzerine dökün ve pastanın üzeri ile kenarlarını güzelce kapatın. Son olarak ise pastanın üzerini süzgeç yardımı ile birlikte kakao serpin. En son buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra Tiramisu'nuzu dilimleyin ve servis edin.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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