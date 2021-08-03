MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde final turu gerçekleşti. Sevilen programda bu akşam Tiramisu için yarışıldı. İzleyiciler pandispanya kekinin de kullanıldığı tatlının tarifini araştırmaya koyuldu. Peki Tiramisu tarifi ve malzemeleri neler?

Tiramisu nasıl yapılır?

MasterChef 2021 yeni bölümünde bugün Tiramusu için yarışıldı. Yeni bölüm sonrası Tiramusu tarifi de merak edilmeye başlandı.

Tiramisu malzemeleri neler? 1 adet hazır pandispanya keki Muhallebisi için; 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu) 1 adet yumurta 2.5 su bardağı süt 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu) 200 gram labne peyniri (1 paket)

Islatmak için; 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su 3’ü bir arada hazır kahve Üzeri için; Kakao

Tiramisu tarifi... İlk olarak muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirmelisiniz. Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika kadar bekleyin ve ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene dek çırpın. Bir yandan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlayın ve hafif soğuması bekleyin. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatın.