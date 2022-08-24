TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Hatay'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "Müşterek Toplantısı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda yaptığı konuşmada, "40 derslikli bir lise ve aynı zamanda 300 kişilik bir pansiyonu olan okulu Hatay'a yaptık, Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kapsamda büyük bir okul bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de yeni okul için protokol imzaladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır, marifet iltifata tabidir diye. Bugün burada ödül alacak tüm kardeşlerimizi kutluyorum. Bir de müjde vermek istiyorum. 1960'ta yarım kalmış bir rüya ve dünyayla teknolojisi aynı zamanda yarışacak yani dünyanın gerisinden değil, yüzde 100 elektrikli, IP hakları bize ait olan, Türkiye'ye ait olan yani başkasına ait olan değil, ilk çıkışta yüzde 51 yerli olan bir otomobili yapacağız."

Toplumların birlik ve beraberlikle başarıya ulaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin, etnik kökeni ve mezhebinden, inancından, fikrinden ve siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyin. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bunu yapan toplumlar başarılı oluyorlar. Farklılığımız zenginliğimizdir. Konuşacağız ve ortak akılda birleşeceğiz. Her türlü kültür var bu şehirde, konuşacağız, tartışacağız ardından ortak akıl ne diyorsa o hepimizin fikri olacak. Bunu yapan toplumlar kazanıyor, yapamayanlar ise kaybediyor. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın."

Konuşmaların ardından Hatay'da ekonomiye değer katan iş insanlarına plaket takdim edildi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binası ile binadaki Hatay Devlet Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

Programlarda Hisarcıklıoğlu'na, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hacı Bayram Türkoğlu ile oda başkanları eşlik etti.