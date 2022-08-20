YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

20.08.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Birlikte hareket edersek Allah bereket veriyor. Türkiye'nin marka şehirlerinde bunu görüyoruz. Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Denizli gibi. Herkes farklı ama şehir denince hepsi bir araya geliyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlikte hareketin bereket getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin marka şehirlerinde bunu görüyoruz. Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Denizli gibi. Herkes farklı ama şehir denince hepsi bir araya geliyor." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Erzurum'da bulunan Hisarcıklıoğlu, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Pasinler Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sıkıntıların giderilmesi için oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini anlatarak, insanların sıkıntılarını birinci ağızdan yetkili mercilere ilettiklerini aktardı.

Sıkıntılarını çözmenin görevleri arasında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Kredi faizleri limitleri gibi sıkıntılarımız var. Biz TOBB'de oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geliyoruz. En son 3 kamu bankasının genel müdürleriyle bir araya geldik ve sizlerin oda ve borsa başkanlarına aktardıklarınızı birinci ağızdan 7 saatlik toplantıyla bize söylediler. Ekonomiden sorumlu bakanlarla ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 7 saatlik bir toplantı yaptık. Bizim görevimiz zaten bunları yapmak. Kanunun ve anayasanın verdiği görev bu." diye konuştu.

Birlikte hareket etmenin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Birlikte hareket edersek Allah bereket veriyor. Türkiye'nin marka şehirlerinde bunu görüyoruz. Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Denizli gibi. Herkes farklı ama şehir denince hepsi bir araya geliyor. Bunu yapan herkes kazanır yoksa kaybederiz. Etnik kökeni ve mezhebinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyin. Biz biriz ve beraberiz. Sevmedikçe mükemmel insan olamayız. Allah bize beyin vermiş. Farklı düşünüyor diye kardeşini dışlama. Severseniz mutlu olursunuz, mutlu olan da başarılı olur. Sevmezsek başarılı olamayız. Farklı düşüneceğiz ama ortak akıl ve diyalogla ortaklaşacağız."

Törenin ardından Hisarcıklıoğlu, ilçe ekonomisine katkı sağlayanlara plaket takdim etti.

Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek ile Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Hisarcıklıoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

- "Birlikte hareket edersek Allah bereket veriyor. Türkiye'nin marka şehirlerinde bunu görüyoruz. Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Denizli gibi. Herkes farklı ama şehir denince hepsi bir araya geliyor"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Pasinler'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Pasinler

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:23
İkindi
16:09
Akşam
19:13
Yatsı
20:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Serra Eczanesi
Yakutiye
Tuna Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.