Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak

Tokat Valiliği koordinesinde Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesinin yürüttüğü Diyabetle Yaşam Projesi kapsamında Tokat'ta ana sınıfından liseye kadar tespit edilen 106 diyabetli öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Vali Ozan Balcı, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çocukları çok önemsediklerini vurgulayarak, diyabet hastası çocukların problemlerini çözmeye çalıştıklarını anlattı.

Diyabet hastası çocukların şeker ölçümü için parmaklarını dilmek zorunda kaldıklarına işaret eden Balcı, "Böyle bir cihazın olduğunu öğrendik ve böyle bir imkan varken çocuklarımızın parmaklarının delinmesine ne gerek var dedik. Devletimizin bu sorunu halledecek imkanı var. Ben tüm çocuklarımızı önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Yine her bir aileyi de çok önemsiyorum. Bizim yapmak istediğimiz şey sizin hayatınızı kolaylaştırmak. Zaten devletin varlık sebeplerinden birisi de budur. İnşallah bizler de çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştıracağız. Bu işin hayırlı bir iş olacağını ve ülke geneline yayılacağını düşünüyorum." dedi.

Sensörlü glikoz ölçüm cihazının diyabet hastası çocuklara ve ailelere kolaylık sağlayacağını vurgulayan Balcı, şunları dile getirdi:

"Bu cihazla çocuklarımızın parmakları delinmeyecek, küçük çocuklarımızın parmakları nasır tutmayacak, annelerimiz ölçüm için okullarda beklemeyecek, anne ve babalar çocuklarını gece yataktan kaldırmak zorunda kalmayacaklar. Diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin hayatı ve yaşamını kolaylaştırmak için hayırlı ve güzel bir proje oldu. Bu güzel projeyi Tokat'ımızda diyabetli çocuklarımız ve ailelerimiz adına yaptık. Projeyi sağlık çalışanları, doktorlar, milli eğitim müdürlükleri yakından takip edecek. Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın ülkemize örnek olmasını temenni ediyorum."

Balcı, program sonunda bir araya geldiği diyabet hastası çocuklar ve aileleri ile bir süre sohbet ederek cihazların teslimini yaptı.

Programda, Diyabetle Yaşam Projesi ve sensörlü glikoz ölçüm cihazı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Nilay Elibol, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Serhat Karaman da katıldı.