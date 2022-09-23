Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski yangın tüpünün, vanası kesilirken patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Turhal Sanayi Sitesi'nde Tevfik ve Hüseyin Geçgel kardeşler, kendilerine ait hurdalıkta eski yangın tüpünün vanasını spiral makinesi ile kesmeye çalıştıkları sırada patlama meydana geldi.
Bu sırada iş yerinin önünde oturan babaları Arslan Geçgel'in ayağına yangın tüpünden kopan parça çarptı. Yaralanan Geçgel, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
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