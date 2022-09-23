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Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

23.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski yangın tüpünün, vanası kesilirken patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Turhal Sanayi Sitesi'nde Tevfik ve Hüseyin Geçgel kardeşler, kendilerine ait hurdalıkta eski yangın tüpünün vanasını spiral makinesi ile kesmeye çalıştıkları sırada patlama meydana geldi.

Bu sırada iş yerinin önünde oturan babaları Arslan Geçgel'in ayağına yangın tüpünden kopan parça çarptı. Yaralanan Geçgel, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

- Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

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patlama Tokat yangın tüpü

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