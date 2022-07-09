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Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

09.07.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta kaçan kurbanlık koçu yakalamak için çaba harcayan itfaiye ekipleri başarılı olamadı.

İtfaiye önünde sahipsiz bir koç bulunduğunu gören itfaiye ekipleri, hayvanı yakalamaya çalıştı.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren hayvanı yakalamak için uğraş veren ekipler, başarılı olamadı.

Uzun süren kovalamacanın ardından koç, hastane bahçesinden de çıkarak gözden kayboldu.

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

Tokat'ta itfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kurbanlık koç kaçtı

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