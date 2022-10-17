Sürü sahibi Burak Altuntaş, AA muhabirine, sürüsünün yaklaşık 5,5 aydır Almus ilçesinde olduğunu belirterek, "Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıktık. Yarın inşallah köyümüz Dereyaka'da olacağız. Sülalemiz 1930 yılında bu yana koyunculuk işi ile uğraşıyor. Yaylaya mart ve nisan aylarında çıkıyoruz. Kasım ayı olmadan yayladan iniyoruz." dedi.

Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu

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