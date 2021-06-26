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Tokat'ta YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

26.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) geç kalan adayları polisler yetiştirdi.

Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Bunun üzerine Tokat Valiliğinde bulunan İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat eden öğrencilere yeni kimlikleri verildi.

Öğrenciler, sınava yetişebilmeleri için valilik önünde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatıyla bekleyen polis ekipleri tarafından polis otosu ve motosikletlerle sınava girecekleri okullara götürüldü.

Polis ekiplerinin sınav öncesinde 50'ye yakın öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdığı öğrenildi.

Tokat'ta YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

Tokat'ta YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü

Tokat'ta üniversite adaylarının YKS heyecanı

Tokat'ta üniversite adaylarının YKS heyecanı

Tokat'ta üniversite adaylarının YKS heyecanı

Tokat'ta üniversite adaylarının YKS heyecanı
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polis sınav Tokat

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