Tortellini nasıl yapılır? İşte tortellini tarifi ve malzemeleri...

Lor peynirli, kabaklı, ıspanaklı, etli ve domatesli gibi birbirinden çeşitli iç harçlarla doldurulan tortellini aslında bir çeşit mantı bile denilebilir. İtalya mutfağına has bir tat olan tortellini ülkemizde de pek çok restoranda menülerde yerini alıyor. Evlerinde bu lezzeti yapmak isteyenler ise sık sık internette tortellini nasıl yapılır başılığını araştırıyor. İşte tortellini tarifi ve malzemeleri...

Tortellini nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının en sevilen tatları arasında yer alan makarnaların başında yer alan tortellini tarifi, en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Tük mutfağına kıyasla en sevilen yemeklerimizden mantıyı anımsatan tortellinin ıspanak, et, domates ve peynirli olmak üzere birçok çeşidi bulunmaktadır.

HAMURU İÇİN MALZEMELER Ev yapımı tortellinin hamuru için ilk olarak 2 adet yumurta, 5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 2 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuzu bir geniş kapta karıştırarak kıvama getiriniz.

KREMASI İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER İç harcını isteğinize göre yapabilirsiniz. Daha sonra kreması için malzemeler ise şu şekilde: 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet rendelenmiş domates, 1 adet sarımsak, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber