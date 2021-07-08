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Tortellini nasıl yapılır? İşte tortellini tarifi ve malzemeleri...

08.07.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tortellini tarifi ve püf noktaları merak ediliyor. Paketli olarak da market raflarında bulunan tortellini ev yapımı tadı ise bir başka. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden mantıya benzetilen tortellini, birçok farklı sos ile servis edilerek afiyet ile tüketilir...

Lor peynirli, kabaklı, ıspanaklı, etli ve domatesli gibi birbirinden çeşitli iç harçlarla doldurulan tortellini aslında bir çeşit mantı bile denilebilir. İtalya mutfağına has bir tat olan tortellini ülkemizde de pek çok restoranda menülerde yerini alıyor. Evlerinde bu lezzeti yapmak isteyenler ise sık sık internette tortellini nasıl yapılır başılığını araştırıyor. İşte tortellini tarifi ve malzemeleri...

Tortellini nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının en sevilen tatları arasında yer alan makarnaların başında yer alan tortellini tarifi, en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.
Tük mutfağına kıyasla en sevilen yemeklerimizden mantıyı anımsatan tortellinin ıspanak, et, domates ve peynirli olmak üzere birçok çeşidi bulunmaktadır.

HAMURU İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN MALZEMELER
Ev yapımı tortellinin hamuru için ilk olarak 2 adet yumurta, 5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 2 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuzu bir geniş kapta karıştırarak kıvama getiriniz.

KREMASI İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER

KREMASI İÇİN KULLANILACAK MALZEMELER
İç harcını isteğinize göre yapabilirsiniz. Daha sonra kreması için malzemeler ise şu şekilde: 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet rendelenmiş domates, 1 adet sarımsak, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber

TORTELLİNİ NASIL YAPILIR?

TORTELLİNİ NASIL YAPILIR?
Unu bir derin kabın içine alın. Ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları ve eritilmiş tereyağı ilave edin. Hamuru güzelce yoğurun. Ardından streç filmle sararak 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Mayalanan hamurunuzu bezeler şeklinde bölerek açın ve mantı hamuru gibi parçalara ayırarak iç harcınızdan koyarak kapatınız.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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