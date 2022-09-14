YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

14.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: - "Bundan sonra da benzer katkıları eğitim hayatına, ülkemizin geleceğine yapmaya devam edeceğiz"

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos beldesinde bir ilkokulda yenilenen kütüphane, zeka ve drama sınıfı ile öğretmenler odasının açılışı gerçekleştirildi.

Filyos Vadisi Projesi kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde doğal gaz çıkarma faaliyetlerini yürüten TPAO tarafından Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulundaki kütüphane, zeka ve drama sınıfı ile öğretmenler odası yenilendi.

Söz konusu birimlerin hizmete açılması için düzenlenen törene katılan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, üstlenmekten büyük gurur duydukları Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde birlikte çalıştıkları firmanın desteğiyle ilkokulun kütüphanesi, drama sınıfı ve öğretmenler odasını yenilediklerini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılında çocuklara daha iyi eğitim sağlamak istediklerini anlatan Bilgin, "Değerli evlatlarımıza, çocuklarımıza ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra da benzer katkıları eğitim hayatına, ülkemizin geleceğine yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Açılışın ardından Bilgin ve beraberindekiler, yenilenen öğretmenler odası, kütüphane ile zeka ve drama sınıfını gezdi, burada öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Bilgin, öğrencilere okul çantası ve çeşitli hediyeler de verdi. Tören sonunda öğrencilerle okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ile TPAO'nun deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Schlumberger Ülke Müdürü Metin Talat Güleryüzlü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

- TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: - "Bundan sonra da benzer katkıları eğitim hayatına, ülkemizin geleceğine yapmaya devam edeceğiz"

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TPAO filyos kütüphane tören türkiye petrolleri anonim ortaklığı

Bartın Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:23
Öğle
12:51
İkindi
16:23
Akşam
19:10
Yatsı
20:32
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.